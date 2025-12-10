المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف يخاطب الفعالية الرفيعة بشأن النزوح الداخلي في السودان

شارك السيد السفير حسن حامد، المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة بجنيف، في الفعالية الجانبية رفيعة المستوى التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة حول حلول النزوح الداخلي، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ116 للمجلس الوزاري للمنظمة.

وأشار السيد المندوب الدائم إلى أنّ السودان يشهد حالياً أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم، نتيجة استهداف المليشيات المتمردة للمدنيين والبنية التحتية والمرافق الحيوية، ما أدى إلى تهجير أكثر من 10 ملايين شخص.

كما استعرض الجهود الحكومية لتسهيل العودة الطوعية وخلق حلول مستدامة للنازحين، مؤكداً دور الآليات الوطنية بما في ذلك اللجنة العليا للطوارئ الإنسانية ومفوضية العون الإنساني، في تسريع عمل المنظمات الإنسانية وحماية المدنيين رغم التحديات الكبيرة.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت عودة أكثر من 2.6 مليون شخص إلى مناطقهم.

وشدد السفير حسن على أن استمرار دعم المليشيات المتمردة يطيل أمد الحرب ويؤدي إلى موجات نزوح جديدة، تهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.