تحرك عاجل لتأهيل محطات الصرف الصحي بمحلية الخرطوم

وجه إجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بعمل معالجات عاجلة لمحطات الصرف الصحي بمحلية الخرطوم التي تم تخريبها ونهب مكوناتها بواسطة المليشيا وتوفير احتياجات الكهرباء للمحطات.

وذلك في اطار أعمال اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم.

وقدم وزير الصحة تقريرا للاجتماع حول الوضع الصحي وجهود مكافحة نواقل الأمراض ووجه الاجتماع وزارة الصحة بالتركيز على تشغيل المراكز الصحية الطرفية .

فيما استمع الاجتماع إلي تقرير من إدارات الكهرباء حول المجهودات المبذولة في تأهيل المحطات التحويلية ومحطات التوزيع في الخرطوم وبحري وشرق النيل وتركيب المحولات وصيانة الخطوط الناقلة .

وأشاد الاجتماع بالجهود المبذولة في قطاع الكهرباء التي تشهد تحسنا مضطردا بدخول الكهرباء لعدد من المواقع.

كما استمع الاجتماع الي تقرير من مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم تطرق فيه إلى التحسن في إمدادات المياه والزيادة المستمرة في إنتاجية المحطات النيلية والجهود المبذولة في صيانة الخطوط الناقلة والشبكات مشيراً إلى تركيب مفتاح تحويل مهم لمحطة مياه المنارة في حالة إنقطاع التيار الكهربائي يقوم تلقائيا بإدخال المولدات الاحتياطي.

فيما أصدر الاجتماع عددا من الموجهات المتعلقة بافتتاح أسواق الكرامة بالمحليات على أن تبدأ محلية بحري أسواقها اعتباراً من الاربعاء القادم .

إلى ذلك وجه الاجتماع المحليات بتكثيف جهود اصحاح البيئة ومحاربة الظواهر السالبة والإسراع في تأهيل الطرق.

سونا