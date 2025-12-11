رئيس هيئة التدريب يطمئن علي استعداد كلية علوم الشرطة والقانون لاستقبال دفعات جديدة

أكد اللواء شرطة/ قاسم أمين أحمد رئيس هيئة التدريب جاهزية هيئة التدريب لأعداد منسوبى الشرطة والدفع بهم لحماية وتأمين البلاد ، جاء ذلك لدى زيارته التفقدية الاربعاء لكلية علوم الشرطة والقانون بسوبا جنوبى الخرطوم ، مبينا أن الكلية قطعت شوطا كبيرا فى تأهيل البيئة بالكلية التى تستعد لإستقبال طلاب الدفعات(22 تأهيلية و51 مهنيين جمارك و72 ثانويين) مؤكدا أن إنضمام هذه الكوكبة يعد إضافة حقيقية لقوات الشرطة وللشعب السوداني.

اللواء شرطة/ إسماعيل محمد أحمد عميد كلية علوم الشرطة والقانون جدد التاكيد على جاهزية الكلية للدفعات الجديدة التى تعتبر هدية قوات الشرطة للشعب السودانى بمناسبة إحتفالات البلاد بعيد الشرطة ال71 ، مشيدا باهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وهيئة التدريب فى توفير البيئة التدريبية الجيدة للطلاب.

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن رئيس هيئة التدريب وقف ميدانيا على سير العمل فى تأهيل البيئة بالكلية لإستقبال طلاب الدفعات (22/51/72) خلال الفترة القادمة.

المكتب الصحفي للشرطة