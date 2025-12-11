نيالا .. فوضى عارمة في المدينة

تشهد مدينة نيالا منذ مساء امس حالة انفلات غير مسبوقة اجتاحت وسط المدينة والسوق الكبير، عقب احتجاجات واسعة نفذتها مجموعات من المليشيا ، في وقت لم تتضح فيه بعد الأسباب الحقيقية لهذه التظاهرات.

⭕مصادر أكدت ان التظاهرات اندلعت بسبب عدم صرف مستحقات بعض الجرحى، رغم قيام المليشيا خلال الأيام الماضية بصرف مبالغ مالية لعدد من عناصرها المصابين، ما أشعل حالة من الغضب وسط صفوفها.



⭕الفوضى أدت إلى نهب سوق التلفونات، والاعتداء على المارة، وكسر زجاج السيارات والركشات، وسلب أموال المواطنين في الشوارع، بينما حاولت الشرطة العسكرية التابعة للمليشيا التدخل دون جدوى، إذ عجزت عن التمييز بين الجناة والعسكريين بسبب الانتشار الكثيف للجنجويد الذين يرتدون ذات زي المليشيا .

✒️رصد ومتابعة؛ غاندي إبراهيم