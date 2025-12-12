إنتشار مروري كثيف لمرور النيل الازرق بجميع التقاطعات

تتواصل إحتفالات شرطة مرور إقليم النيل الازرق باعياد الشرطة السودانية ال(71) ويوم الشرطة العربية الذي ياتي تحت شعار نصر وعزة..أمن وأمان.. في الفترة من 5 وحتي 18 ديسمبر الحالي بإنتشار كثيف لشرطة مرور اقليم النيل الازرق بالتقاطعات لفك الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير للمركبات والمشاة باشراف ومتابعة من مدير شرطة مرور إقليم النيل الازرق العقيد شرطة/صالح سعيد التليب والذي أكد في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة علي إنطلاق برامج الإنتشار المروري لفك الإختناقات المرورية وذلك من خلال توزيع كامل للقوة ومنع التوقف الخاطئ بأماكن الازدحام وتسيير حركة المواطنين كما ثمن تفاعل مواطني الولاية مع خطة مرور الولاية وتهنئتهم لقوات الشرطة السودانية بعيدها ال(71).

المكتب الصحفي للشرطة