ولاية نهر النيل تدشن مشروع المساحات الخضراء بالمدارس

دشنت الأستاذة حواء محمد إدريس الأمين العام للمجلس الأعلى لحماية وترقية البيئة بولاية نهر النيل الاربعاء وبحضور عدد من قيادات التعليم بمحلية الدامر مشروع المساحات الخضراء بالمدارس تحت شعار (معا نحو بيئة خضراء متوازنة سليمة وآمنة) بالتعاون مع مفوضية العون الإنساني بالولاية ومؤسسة أغصان الزيتون الثقافية بنهر النيل لعدد (5) مدارس بمحلية الدامر وذلك لخلق بيئة مدرسية خضراء ومستدامة وجاذبة وآمنة.

وأكدت الأستاذة حواء محمد إدريس ضرورة تعليم الطلاب الحفاظ على البيئة والزراعة وزراعة الأشجار في المدارس لتحسين البيئة.

ويتم تنفيذ هذا المشروع في عدد (5) مدارس بدأ اليوم بمدرسة الحسناب بنين ومدرسة الكنوز بنين بمحلية الدامر وينطلق لكافة محليات الولاية مستقبلا.