وزير التعليم العالي يخاطب المؤتمر البحثي العلمي الثاني لكلية الطب بجامعة البحر الأحمر

عقدت كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة البحر الحمر ببورتسودان المؤتمر البحثي العلمي الثاني تحت شعار ( البحث العلمي المبني علي الأدلة لتحسين الممارسة السريرية ) بتشريف وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسي ووزير الصحة الاتحادي البروفيسور هيثم محمد إبراهيم ومدير عام قطاع الصحة الوزير المكلف ممثلة والي البحر الاحمر د.احلام عبد الرسول ومدير جامعة البحر الأحمر البروفيسور عبد القادر بدوي وعدد من إدارات الوزارات ومدراء الجامعات وعميد كلية الطب وعمداء الكليات والجهات ذات الصلة والاختصاص.

وخاطب فاتحة المؤتمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور أحمد مضوي موسي، مؤكدا أن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ركيزة في التنمية المستدامة، مشيرا أن مرحلة الاعمار تحتاج استعداد الجامعات لتقديم رؤية لمعالجة المشكلات، داعيا لضرورة التعاون لتجاوز التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى ضرورة تحسين الممارسة السريرية لضمان حصول المرضى على افضل رعاية ممكنة .