المقاومة الشعبية بمحلية كوستي تؤكد جاهزيتها للمشاركة في الحشد الجماهيري للاصطفاف خلف القوات المسلحة

اكد اللواء شرطة ( م ) د . ابوعبيدة عبدالعزيز العراقي رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية كوستي اكتمال كافة الترتيبات للمشاركة في الحشد الجماهيري للاصطفاف خلف القوات المسلحة وتصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة منظمة إرهابية وابعاد دولة الإمارات يوم السبت المقبل.

وفي تصريح لـ (سونا) دعا رئيس اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار والمقاومة الشعبية بمحلية كوستي مواطني محلية كوستي للمشاركة الفاعلة في الوقفة الجماهيرية تأكيداً لمواصلة الدعم والاسناد للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في حرب الكرامة .

وقال إن هذه الوقفة تعبير عن رفض التدخل الأجنبي في الشأن السوداني وان القوات المسلحة والشعب السوداني قادر على حماية الارض والعرض والتقرير في مصير البلاد وحكم البلاد ، وأضاف إن وحدة السودان وأمنه واستقراره وتاريخه العريق لايمكن أن تتحكم فيه دولة ليس لها وزن أو أي تاريخ .

سونا