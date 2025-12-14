والي غرب دارفور: الاستجابه لنداء دعم الجيش تؤكد وقوف الشعب موحدا لحفظ وطنه

قال الجنرال بحرالدين آدم كرامة والي ولاية غرب دارفور في منشور على منصة فيس بوك أن الاستجابة الجماهيرية الواسعة لنداء اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية، دعماً للحكومة الشرعية وهي تخوض معركتها المصيرية ضد التمرد وميليشيات آل دقلو الإرهابية، وإفشالاً لمخططات أجنبية تستهدف الدولة السودانية، تؤكد مرة أخرى أن هذا الشعب يدعم وطنه عند الشدائد.

وأضاف “لقد عبّر السودانيون، بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم، عن وحدة وطنية صلبة، والتفاف كامل حول المؤسسة العسكرية والقوات المشتركة والمقاومة الشعبية والمستنفرين، في مشهد وطني جسّد الإرادة الشعبية الراسخة في حماية الدولة واستعادة هيبتها”.

وقال إن خروج الجماهير بهذه القوة والوضوح رسالة حاسمة لكل من يسعى لزعزعة الأمن أو منح شرعية زائفة للميليشيات الإجرامية، بأن السودان ماضٍ بلا تراجع نحو إنهاء التمرد والحسم الكامل.

وأشار إلى أن مشاركة الشباب والشيوخ، والرجال والنساء، تؤكد الرفض القاطع لجرائم الميليشيات ومحاولاتها فرض واقع ديموغرافي بالقوة، وتكشف في ذات الوقت عن عمق التماسك المجتمعي ووعي الشعب بحقيقة المعركة.

وأضاف انه انسجاما مع نهج حكومة الولاية، فقد تم وضع خطة محكمة، بالتنسيق مع القيادة المدنية والعسكرية، تستهدف تحرير الولاية قريباً بإذن الله، ليكون هذا التحرير خطوة أولى نحو تخليص غرب دارفور من ويلات الميليشيات وبناء مستقبل آمن ومستقر.