والي الجزيرة: مسيرات الإصطفاف الوطني جسدت شعار شعب واحد جيش واحد

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة إن جيشاً له شعب ملتف حوله يستحيل أن تهزمه مليشيا إرهابية معلناً لدى مخاطبته صباح السبت من أمام أمانة حكومة الولاية بمدني مسيرات الإصطفاف الوطني حول القوات المسلحة أن الجزيرة عصية على المتمردين ولن تدخلها المليشيا ولن تكون معبراً أو خنجرا لطعن أي جهة من البلاد وأكد أن مسيرات الإصطفاف جسدت شعار: (جيشاً واحد شعبا واحد) .