سياسية
والي الجزيرة: مسيرات الإصطفاف الوطني جسدت شعار شعب واحد جيش واحد
أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة إن جيشاً له شعب ملتف حوله يستحيل أن تهزمه مليشيا إرهابية معلناً لدى مخاطبته صباح السبت من أمام أمانة حكومة الولاية بمدني مسيرات الإصطفاف الوطني حول القوات المسلحة أن الجزيرة عصية على المتمردين ولن تدخلها المليشيا ولن تكون معبراً أو خنجرا لطعن أي جهة من البلاد وأكد أن مسيرات الإصطفاف جسدت شعار: (جيشاً واحد شعبا واحد) .
من جانبه أعلن الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة أن شعب الولاية كشف حقيقة المؤامرة وخرج طوعاً لدعم وتفويض القوات المسلحة .
فيما أكد المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة الوزير المفوض أن شعب الولاية أكد إنحيازه للقوات المسلحة تجسيداً لشعار جيشاً واحد شعبا واحد .
وأعلن اللواء الركن معاش عبد الله علي الطريفي رئيس المقاومة الشعبية بالولاية أنه لا خيار للشعب السوداني إلا الوقوف خلف القوات المسلحة.
سونا