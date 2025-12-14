تشكيل لجنة لمراجعة التعاقدات بمنطقة وسط الخرطوم

وجه اجتماع مجلس إيرادات محلية الخرطوم خلال اجتماعه اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير بتشكيل لجنة مختصة لمراجعة تعاقدات المواقع التجارية بالأسواق والمدارس والعقارات الحكومية التابعة للمحلية لتوفيق أوضاعهما، كما شددت اللجنة على حصر مواقع الأنشطة التجارية التي كانت تزاول عملها قبل الحرب لتصحيح وضعها القانوني وضبط وإزالة جميع المواقع المخالفة لشروط مزاولة النشاط.

وكشف الاجتماع بأن الإجراءات تهدف لتفعيل وتطبيع الحياة واستعادة البيئة المناسبة لعودة الانشطة التجارية بالأسواق خاصة في منطقة وسط الخرطوم.

ووجه الاجتماع بالتشديد على إزالة المخالفات البيئية وضبط الظواهر السالبة بالطرق الرئيسة والمواقع الحاكمة على أن يتكامل العمل بالتوازي مع أعمال النظافة والتجميل بالشوارع.

إلى ذلك وجه الاجتماع باستمرار حملات إزالة الاسواق العشوائية بمنطقة سوبا غرب وبمحاور امتداد شارع الخرطوم مدني، كما قرر الاجتماع حظر عمل موازين الخردة وتشديد الضوابط على نقل الخردة وفقا للإجراءات المعتمدة على نطاق الحدود الجغرافية للمحلية.

واطلع الاجتماع على موقف نقل رفاة الحرب من داخل المخططات السكنية والتجارية موجها مدراء الوحدات الإدارية واللجنة المختصة بنقل الرفاة بإستكمال عمليات النقل واعادة الدفن بالمقابر خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين.

إلى ذلك وجه الاجتماع مدراء الوحدات الإدارية باجراء حصر مفصل لعدد السكان بالاحياء والمربعات والمرافق الحيوية لتضمينها لشركة توزيع الكهرباء تمهيدا لاستعادة التيار الكهربائي بالمحلية.

سونا