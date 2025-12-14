سياسية
محلية الخرطوم تواصل نقل رفاة معركة الكرامة للأسبوع الثاني على التوالي
تواصلت بمحلية الخرطوم السبت حملة نبش ونقل رفاة معركة الكرامة بقطاع الخرطوم وسط بحضور لجنتي نقل رفاة معركة الكرامة بولاية الخرطوم ومحلية الخرطوم وذوي المتوفين خلال الحرب والذين تمت مواراة جثامينهم بشكل اضطراري داخل الميادين والساحات والمدارس والطرق .
حيث وقف مدير قطاع الخرطوم وسط بالمحلية محمد علي فضل على نقل الرفاة من ميدان حي المايقوما بالسجانة إلى موقع الدفن النهائي بمقابر فاروق والذي اعتمدته المحلية مقبرة نهائية لدفن جميع شهداء معركة الكرامة بالخرطوم.
مما يجدر ذكره بأن محلية الخرطوم شرعت في نقل وإعادة دفن رفاة معركة الكرامة الاثنين الماضي بالتنسيق مع اللجنة المختصة بالولاية حيث تستهدف حملة نقل وإعادة دفن رفاة معركة الكرامة جميع المتوفين والذين تم دفنهم بشكل اضطراري داخل المخططات السكنية والتجارية والطرق الرئيسة باستهداف عدد (15) وحدة إدارية بالمحلية.
سونا