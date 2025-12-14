محلية الخرطوم تواصل نقل رفاة معركة الكرامة للأسبوع الثاني على التوالي

حيث وقف مدير قطاع الخرطوم وسط بالمحلية محمد علي فضل على نقل الرفاة من ميدان حي المايقوما بالسجانة إلى موقع الدفن النهائي بمقابر فاروق والذي اعتمدته المحلية مقبرة نهائية لدفن جميع شهداء معركة الكرامة بالخرطوم.