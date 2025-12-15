سياسية
سنكات تخرج في مسيرة هادرة مؤكدة الالتفاف الشعبي حول القوات المسلحة
خرجت جماهير محلية سنكات يوم السبت بولاية البحر الأحمر شبابا وطلابا ونساء ومستنفرين في مشهد وطني صادق مؤكدين وقفتهم ومساندتهم للقوات المسلحة ومطالبين بتصنيف المليشيا منظمة ارهابية ، مشيرين إلى ان دولة الإمارات الراعي للمليشيا غير مؤهلة للحديث عن السلام في السودان ويجب أبعادها من الرباعية.
وأكدت الموكب ان حمايتها للبوابة الشرقية من احفاد الامير دقنة في الموعد تماما خلف قيادتهم التنفيذية مساندين ومؤاذرين للقوات المسلحة منددين بالدعم الاماراتي ودول الارتزاق لمليشيا أسرة دقلو الارهابية .
وجابت المسيرة طرقات المدينة وسط تلاحم شعبي كبير وتوجهت الي قيادة الفرقة ١٢ حيث الحفل الخطابي لعمد واعيان المدينة الذين اكدوا فيه التفافهم حول القوات المسلحة .
سونا