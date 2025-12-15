سنكات تخرج في مسيرة هادرة مؤكدة الالتفاف الشعبي حول القوات المسلحة

خرجت جماهير محلية سنكات يوم السبت بولاية البحر الأحمر شبابا وطلابا ونساء ومستنفرين في مشهد وطني صادق مؤكدين وقفتهم ومساندتهم للقوات المسلحة ومطالبين بتصنيف المليشيا منظمة ارهابية ، مشيرين إلى ان دولة الإمارات الراعي للمليشيا غير مؤهلة للحديث عن السلام في السودان ويجب أبعادها من الرباعية.