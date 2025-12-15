والي الجزيرة يدعو مطبعة الولاية لخفض كلفة طباعة الإمتحانات والكتاب المدرسي

دعا الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة مجلس إدارة شركة الجزيرة للطباعة والنشر لتجويد وتطوير الأداء والعمل بمبدأ (زيرو خطأ) وشدد لدى زيارته صباح الأحد للشركة على ضرورة مضاعفة الجهود لخفض كلفة طباعة الإمتحانات والكتاب المدرسي .

فيما أعلن الأستاذ عبد الله أبو الكرام مدير عام وزارة التربية والتعليم عن سياسه جديدة للتعامل مع المطبعة في المرحلة المقبلة وتكثيف الجهود في تدقيق ومراجعة المطبوعات حرصاً على سمعة الوزارة والمطبعة .

سونا