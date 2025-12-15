الجمارك تدشين العمل بنظام التتبع الإلكتروني للحاويات

دشن العميد شرطة معاوية الحاج المبارك، مدير دائرة جمارك الحاويات بقري، العمل رسميًا بنظام التتبع الإلكتروني للحاويات، وذلك بالحظيرة الخاصة بالدائرة بمنطقة قرى اليوم، بحضور عدد من ضباط وضباط صف الدائرة، الذين وقفوا ميدانياً على آلية تشغيل النظام .

ويُعد نظام التتبع الإلكترونى للحاويات أحد أبرز إنجازات قوات الجمارك خلال المرحلة الحالية، لما يمثله من نقلة نوعية في مجال الرقابة الجمركية وتعزيز إحكام السيطرة على حركة الحاويات ويقوم النظام على رصد وتتبع مسار الحاوية منذ وصولها إلى ميناء بورتسودان وحتى بلوغها وجهتها النهائية، عبر تقنية تحديد المواقع العالمية (GPS) بما يضمن المتابعة اللحظية والدقيقة لحركة الحاويات.

وأكد العميد معاوية الحاج المبارك أن تطبيق هذا النظام يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل الحاويات، والحد من التهريب والتلاعب، إلى جانب رفع كفاءة الأداء وتسريع الإجراءات الجمركية، مشيراً إلى أن النظام يوفر بيانات فورية تساعد في اتخاذ القرار وتعزز من الشفافية والانضباط في العمل. .

وأضاف أن دائرة جمارك الحاويات قري تُعد أول دائرة بولاية الخرطوم تطبق هذا النظام المتطور، في إطار خطة قوات الجمارك لمواكبة التحول الرقمي وتحديث نظم العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية .

ويأتي تدشين النظام في سياق جهود قوات الجمارك الرامية إلى تعزيز الأمن الإقتصادي وحماية الموارد، وتحسين بيئة العمل الجمركي بما يخدم الاقتصاد الوطني .

