«غوتيريش»يدين قصف مقر «يونيسفا» بكادقلي ويطالب بالمحاسبة

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، قصف مقر بعثة يونيسفا في مدينة كادقلي بولاية جنوب كردفان، والذي أسفر عن مقتل وإصابة 14 جنديًا بنغلاديشيًا. وشُنَّ الهجوم بثلاث طائرات مسيّرة ألقت ثلاثة صواريخ على مستودع وقود ومعسكر لوجستي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في أبيي، التي يتنازع السودان وجنوب السودان على سيادتها، حيث تعمل القوة على ضمان بقاء المنطقة منزوعة السلاح. وقال غوتيريش، في بيان: «أدين بشدة الهجمات المروّعة بالطائرات المسيّرة التي استهدفت قاعدة كادقلي اللوجستية التابعة لبعثة يونيسفا». وأوضح أن الهجوم أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجراح، جميعهم من أفراد الكتيبة البنغلاديشية لحفظ السلام التي تخدم في يونيسفا.

واعتبر الهجمات التي استهدفت قوات حفظ السلام في جنوب كردفان «غير مبررة، ولا بد من محاسبة المسؤولين عنها». وتوجد في كادقلي القاعدة اللوجستية لآلية التحقق والرصد المشتركة للحدود التابعة لبعثة يونيسفا. وأشار غوتيريش إلى أن الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي. وذكّر جميع أطراف النزاع بالتزامهم بحماية موظفي الأمم المتحدة والمدنيين. وتقدّم غوتيريش بالتعازي إلى حكومة بنغلاديش وعائلات الضحايا، مشيرًا إلى أن المصابين يُجرى علاجهم قبل إجلائهم. وجدّد دعوته للأطراف المتحاربة في السودان للاتفاق على وقف فوري للأعمال العدائية واستئناف المحادثات للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة وجامعة ومملوكة للسودانيين. وأدانت الحكومة والجيش السوداني الهجوم على مقر يونيسفا، حيث اتّهما قوات الدعم السريع بتنفيذ القصف، لكن الأخيرة نفت ضلوعها في الأمر.

وشنّت قوات الدعم السريع، في 28 فبراير الماضي، هجومًا على قافلة تابعة لبعثة يونيسفا كانت في طريقها من أبيي إلى مقر الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق في كادقلي بجنوب كردفان.

التيار