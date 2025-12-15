مدير عام صحة الخرطوم يشيد بأداء إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة وإنجازاتها خلال عام 2025

عقد مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم، الوزير المكلف، د. فتح الرحمن محمد الأمين اليوم اجتماعاً مع إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة برئاسة د. محمد التجاني، وبمشاركة العاملين بالإدارة ومدراء الطوارئ بالمحليات، وذلك في إطار متابعة وتقييم الأداء وتعزيز التنسيق المشترك .

وتناول الاجتماع عرضاً شاملاً لأداء إدارة الطوارئ، استعرض الاختصاصات التفصيلية والهيكل التنظيمي على مستوى رئاسة الولاية والمحليات، إلى جانب كوادر الإدارة بالإدارات الفرعية، والمراكز العاملة بنظام الترصد المبني على المؤشرات، والعيادات الميدانية العاملة حالياً، وغرف العزل بالمستشفيات، وفرق الاستجابة السريعة، فضلاً عن الورش التدريبية التي نُفذت، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال عام 2025.

وأشاد د. فتح الرحمن بالدور المحوري الذي تضطلع به إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة، والتميز وحمل عبء الاستجابة الصحية على مستوى الولاية والسودان، مؤكداً أن الادارة تمثل العمود الفقري للنظام الصحي الولائي والاتحادي.

كما أثنى على عقلية العمل الطارئ القائمة على التدخلات السريعة وتفعيل دور الشراكات مع المنظمات، مشدداً على ضرورة دعم الإدارة واستمرارية الإسناد لها.

وأكد مدير عام الوزارة رضاه التام عن أداء الإدارة وجهودها في تقوية النظام الصحي وتدريب الكوادر، مشيداً بالمهنية العالية والثقة في قدرات مدراء الإدارات على معالجة التحديات وتجاوز المعوقات.