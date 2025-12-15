خطة لإسكان أسر الشهداء بقطاع النيل الأزرق داجو

التقى قائد قطاع النيل الأزرق دفاع جوي اللواء الركن على حسن بيلو الأحد بمكتبه وفد مؤسسة الإسكان الوطنية برئاسة العميد مهندس بشير أحمد مدير المؤسسة .

وثمن قائد قطاع النيل الأزرق دفاع جوي تضحيات وبسالة أبطال متحركات سنار وأضاف أن الشهداء اختارهم الله وقد مهروا بدمائهم الإنتصارات التي تحققت في مختلف المحاور ومن حق أسرهم أن يجدوا الاهتمام اللازم .

إلى ذلك استعرض مدير مؤسسة الإسكان الوطنية خطتهم لتمليك أسر الشهداء منازل في عدد من الولايات سائلاً الله أن يتقبل شهداء معركة الكرامة وأن يشفي الجرحى ويرد المفقودين .