المؤتمر السوداني يحسم الجدل ويفصل قيادات وقّعت على ميثاق «تأسيس»

حسم حزب المؤتمر السوداني الجدل المثار حول إعلان تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) انضمام الحزب إلى ميثاقه، بإصدار بيان جديد أكد فيه عدم صلة الحزب بالمجموعة التي وقّعت على الميثاق، وأعلن فصل عدد من أعضائها نهائياً.

وكان تحالف «تأسيس» قد أعلن، في تصريح صحفي صدر من نيروبي، توقيع حزب المؤتمر السوداني على ميثاق السودان التأسيسي، وهو ما نفاه الحزب في بيان سابق، مؤكداً أن التوقيع تم بواسطة أفراد لا يمثلون مؤسساته التنظيمية.

وفي تطور لافت، قالت الأمانة العامة لحزب المؤتمر السوداني، في بيان جديد، إنها تؤكد ما ورد في تصريح الناطق الرسمي باسم الحزب، معتبرة أن المجموعة التي أعلنت التوقيع “انتحلت اسم الحزب”، ولا تمت بأي صلة إلى مؤسساته أو مواقفه الرسمية.

وأعلنت الأمانة العامة، استناداً إلى دستور الحزب ولائحته العامة، فصل كل من:

عبدالله شمس الكون، محمود الوالي، عبدالله جالي، رهام صبحي، محمد حسن عربي، وأحمد إبراهيم إسحاق.

وشدد الحزب على التزامه بخطه السياسي المعلن، وبالعمل عبر مؤسساته الشرعية، واحترامه لحق الرأي العام في معرفة الحقائق “دون لبس أو تضليل”، مؤكداً استمراره في نهجه الرافض للحرب والداعي إلى إنهائها عبر الوسائل السياسية السلمية.

ويأتي قرار الفصل ليؤكد عمق الانقسام الذي فجّره إعلان «تأسيس»، ويضع حداً فاصلاً بين قيادة الحزب الرسمية والمجموعة التي أعلنت انضمامها للتحالف، وسط ترقب لتداعيات سياسية أوسع على مشهد التحالفات خلال الفترة المقبلة.

التيار