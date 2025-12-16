والي الخرطوم يقف على أعمال إعادة تأهيل مستشفيات الشعب والذرة وابن سيناء

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة الاتحادية والولائية لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم تبذل الجهات المعنية بالشأن الصحي جهود متسارعة لإعادة تأهيل عدد من المستشفيات التخصصية التي تقدم خدمات علاجية للمستوى الثالث لتلبية احتياجات المرضى في مختلف التخصصات الدقيقة والنادرة.

والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة وقف الاثنين من خلال زيارتة الميدانية على سير العمل في صيانة وإعادة تأهيل مستشفيات الشعب والذرة وإبراهيم مالك.

حيث أثنى الوالي على الجهود الكبيرة المبذولة لاستكمال أعمال الصيانة وتركيب الأجهزة والمعدات الطبية إضافة إلى أعمال الكهرباء والبنية التحتية اللازمة تمهيدًا لاستئناف العمل واستقبال المرضى اعتبارًا من الأول من يناير 2026 .

وشدد الوالي على أهمية الإسراع في إكمال النواقص مؤكداً أن المستشفيات المعنية تقدم خدمات علاجية متخصصة ونادرة كانت تقدم خدمات للمرضى من كافة ولايات البلاد توقفت بسبب التدمير الممنهج من قوات الدعم السريع الإرهابية ضمن خطتها لإذلال الشعب السواني مؤكداً قدرت الشعب السوداني في استعادة الخدمات وإعمار ما دمرتة الحرب .

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن جهود اللجنة العليا لتهيئة البيئة العامة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم برئاسة الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام والتي تهدف إلى توفير خدمات علاجية متميزة للمواطنين.

وامتدح الوالي الدور الكبير الذي قام به الكادر الطبي طوال فترة الحرب حيث أسهمت جهودهم في الحفاظ على مستوى الخدمات الصحية فضلًا عن مشاركتهم الفاعلة في إعادة تأهيل المستشفيات والمرافق الصحية العامة بالولاية.

من جانبه أعلن المدير العام لوزارة الصحة الوزير المكلف الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين دخول عدد من المستشفيات الكبرى الخدمة جزئياً الي الخدمة مطلع العام المقبل منها مستشفى الشعب المتخصص في أمراض الصدر والقلب ومستشفى الأطفال بأم درمان ومستشفى أحمد قاسم للقلب بمحلية بحري.