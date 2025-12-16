توقيع إعلان مبادئ لقوى سياسية ومدنية سودانية في نيروبي.. القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي، وجدي صالح:

– يجب أن يكون هناك صوت مدني وسياسي موحد يطالب بوقف الحرب ويعمل على إنهائها.

– من 12 إلى 15 قضية حرب توصلنا إلى اتفاق حول ثلاث أوراق رئيسية:

1. الاتفاق على إعلان مبادئ أسميناه “إعلان المبادئ السوداني لبناء وطن جديد”.

2. التأكيد على ضرورة التصدي للإرهاب الذي يشهده بلدنا، ومواجهة المحاولات المستمرة لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر.

3. مناقشة القضايا الأساسية المتعلقة بوقف الحرب.

الشرق