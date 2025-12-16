وزارة الموارد البشرية تباشر عملها من الخرطوم

باشرت وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، الاثنين، مزاولة أعمالها من العاصمة الخرطوم، تنفيذاً لموجهات حكومة الأمل وتوجيهات السيد رئيس الوزراء بعودة الوزارات الاتحادية لممارسة مهامها من العاصمة، لتكون من أوائل الوزارات التي نفذت قرار العودة.

وأكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، أن عودة الوزارة إلى الخرطوم تمثل تأكيداً لاستعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتقريب الخدمات من المواطنين.