المركزي يناقش إجراءات إطلاق المقاصة

في اطار جهود البنك المركزي لتشغيل النُظُم التأم اليوم اجتماع ضم مديري عموم بنك السودان والمصارف وبحضور رئيس اتحاد المصارف السوداني تم فيه مناقشة إجراءات اطلاق المقاصة الإلكترونية حيث شَهِدَ الاجتماع نقاشاً مستفيضاً مِن قِبَل مديري عموم المصارف.

وتقدم السيد رئيس اتحاد المصارف بالشكر للبنك المركزي وقيادته لاشراكهم ومشاورتهم قبل اصدار المنشورات معتبراً مشاورة المصارف نهجاً راقياً لإدارة الجهاز المصرفي داعياً لدعم صندوق ادارة السيولة للتنسيق بين المجموعات المصرفية .

وفي ختام الاجتماع تقدم السيد رئيس لجنة اطلاق المقاصة بالشكر لمديري العموم ورئيس اتحاد المصارف واعداً إياهم بأن مقترحاتهم وآراءهم محل تقدير واهتمام .

وأشار إلى أن اطلاق المقاصة دليل على تعافي الجهاز المصرفي مُشيراً إلى أهمية التكاتف لتذليل العقبات وتسهيل الاجراءات بما يخدم عملاء الجهاز المصرفي وضمان استقرار أوضاع المصارف، إلى ذلك أشار سيادته إلى أن البنك المركزى سيصدر الضوابط المنظمة لاطلاق المقاصة الإلكترونية قريباً .

سونا