مدير جهاز المخابرات العامة يطلع على مجمل الأوضاع بولاية القضارف

إطلع الفريق اول احمد إبراهيم مفضل المدير العام لجهاز المخابرات العامة على مجمل الأوضاع بولاية القضارف.

جاء ذلك خلال زيارته للقضارف واجتماعه مع لجنة أمن الولاية برئاسة الفريق الركن محمد احمد حسن والي القضارف مساء أمس .

وتعرف سيادته خلال الاجتماع على الجهود المقدرة التي بذلتها لجنة أمن الولاية لإستدامة الأمن والاستقرار بالولاية وثمن التعاون والتنسيق القائم بين مكونات المنظومة الأمنية واثره الايجابي على استقرار الأوضاع الأمنية بالولاية.

واثنى المدير العام لجهاز المخابرات العامة على جهود ولاية القضارف في تأمين الغذاء لأهل السودان من خلال إنجاح الموسم الزراعي، مشيدا بوقفة حكومة ومواطني القضارف مع أهلهم الناجين من الحرب بالولايات المتأثرة وايواءهم طيلة الفترة السابقة وإعادتهم لولاياتهم بعد تحريرها من دنس التمرد.

كما حيا سيادته مساعي حكومة القضارف في مجال التنمية والخدمات مؤكدا دعمه لتلك المساعي.

من جانبه رحب والي القضارف بزيارة المدير العام لجهاز المخابرات العامة للولاية ووصفها بأنها كانت ناجحة ومثمرة وحققت أهدافها.

مشيرا إلى أن لجنة امن الولاية تعمل بتناغم وانسجام تأمين من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار بالولاية.