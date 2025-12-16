وفاة الفنان السوداني الكبير عبد القادر سالم

توفي فجر اليوم الفنان السوداني الكبير الدكتور عبد القادر سالم، أحد أعمدة الغناء السوداني، بعد مسيرة فنية وإنسانية حافلة بالعطاء والإبداع، ترك خلالها بصمة خالدة في الوجدان السوداني.

ويُعد الراحل من أبرز رموز الأغنية السودانية الأصيلة، حيث أسهم بصوته وألحانه وأعماله في إثراء الساحة الفنية لعقود، ونال احترام وتقدير الأوساط الفنية والجماهيرية داخل السودان وخارجه.

وقد نعى عدد من الفنانين والمثقفين والجمهور الراحل، مستذكرين مواقفه الوطنية وأخلاقه الرفيعة وإسهاماته الكبيرة في خدمة الفن والثقافة السودانية.

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

سودافاكس