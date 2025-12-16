البلاد تشيع في موكب مهيب فقيد الوطن الدكتور عبد القادر سالم

شيعت البلاد اليوم إلى مقابر حمد النيل بأمدرمان الهرم الفني الإنسان الدكتور الفنان عبدالقادر سالم .

وكان على رأس المشيعين والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان ونائب رئيس القضاء مولانا منير محمد الحسن والوزير المكلف مدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ الطيب سعد الدين والمدير العام الوزير المكلف لوزارة التنمية الاجتماعية الأستاذ صديق فريني والمدير التنفيذي لمحلية امدرمان الأستاذ سيف الدين مختار وعدد من قادة القوات المسلحة وجمع من الفنانين والموسيقين ورجال الطرق الصوفية.

الفقيد أحب وطنه ، متغنيا بالمفردة البسيطه والسهله التي تحمل حب الوطن وتراثه وقيمه الابداعيه ، بكل ماتحمله من معاني ، وترددت اغنياته الوطنيه والعاطفيه والتراثية في كافة المحافل داخل وخارج البلاد.

والي الخرطوم تحدث انابة عن الحكومة الاتحاديه وحكومة ولاية الخرطوم وقال الوالي أن الراحل عانى كثيرا في أيامه الاخيره من المرض وتردده على المستشفيات خارج وداخل البلاد ورغم ذلك كان مهموما بالوطن وجراحه التي المت به وكان منفعلا بها.

وعبر عنها بالعديد من الأعمال الفنيه التي لم ترى النور حتى الآن.

وأضاف أن الراحل عبدالقادر سالم كان عنوانا وسفيرا للسودان بأعماله التي باتت تتصدر المتابعات والاستماع بالعديد من الدول العربية والافريقيه وحتى الاوربية.