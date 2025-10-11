مطعم يقدم أغلى سندوتش برجر في العالم: سعره يتجاوز نصف مليون جنيه وتناوله يحتاج لطلب مسبق

في ركن صغير من كتالونيا بإسبانيا، يقع مطعم Asador Aupa، الذي يقدم تجربة غذائية فريدة من نوعها، بل وأكثرها حصرية في العالم.

هناك، لا يقدّم البرجر العادي، بل أغلى برجر في العالم، والذي يصل سعره إلى 11,000 دولار (523 ألف جنيه)، ولا يمكن تذوقه إلا من خلال دعوة خاصة من المطعم بحسب «oddity central».

البرجر، الذي استغرق تطويره 8 سنوات من البحث والتجارب، يختلف عن كل ما هو مشهور في عالم الأغذية الفاخرة، فهو لا يعتمد على الذهب الصالح للأكل أو أي مكونات مبالغ فيها، بل على جودة استثنائية للمكونات وتجربة تناول فريدة وحصرية.

ويعتبر هذا البرجر ثمرة شغف الشيف الإسباني بوسكو خيمينيز، المعروف باسم BdeVikingo، الذي أراد أن تكون الفخامة «غير متاحة وصامتة»، بعيدًا عن صخب التفاخر والمظاهر الزائفة.

المصري اليوم