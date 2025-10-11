منوعاتمدارات

شاهد بالصورة.. مصممة أزياء سودانية تفاجئ الجميع وتظهر بثوب مرصع بعدد 90 فص من الألماس قيمته 500 ألف دولار ما يعادل أكثر من مليار ونصف جنيه سوداني و 23 مليون جنيه مصري

2025/10/11
558090408 1869101533992106 1704033303456109930 n

فاجأت مصممة ثياب سودانية, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد طرحها ثوب نسائي, جديد في إحدى البازرات الشهيرة.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من صفحات بعض مشاهير السوشيال ميديا أبرزهم الصحفية فاطمة الصادق, فإن سعر الثوب أثار ضجة غير مسبوقة.

558090408 1869101533992106 1704033303456109930 n

ووفقاً للصورة المتداولة من “البازار”, فإن المصممة زينب النور, ظهرت وهي تقف بجوار عارضة أزياء استعرضت ثوبها الفخم في المهرجان الذي أقيم بإحدى الدول العربية.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فإن الثوب الذي طرحته زينب النور, بلغ سعره 500 ألف دولار أمريكي, ما يعادل أكثر من مليار ونصف جنيه سوداني, وأكثر من 23 مليون جنيه مصري,مرصع بعدد 90 فص من الماس.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/10/11