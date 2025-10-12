شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة الأعمال السودانية “كادي” تظهر وهي جالسة على “بطن” زوجها سعد الكابلي وتعرض جائزة قيمتها 2000 دولار “كاس” لعدد 5 متابعين

عادت سيدة الأعمال السودانية, المعروفة مروة, والشهيرة على السوشيال ميديا باسم “كادي”, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو حديث.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت “كادي”, في مقطع فيديو مع زوجها “سعد”, نجل الفنان السوداني, الراحل عبد الكريم الكابلي.

سيدة الأعمال الشهيرة, استعرضت إحدى منتجاتها الجديدة لجمهورها وهي جالسة على بطن و “كِلية”, زوجها سعد, الذي شكى من ذلك بطريقة طريفة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأت مروة, متابعيها بإعلانها عن سحب عبر صفحتها, ومن خلال السحب ستعلن عن أسماء 5 فائزين شريطة متابعة “الإستوري”, وتخمين اسم المنتج الجديدة, وأعلنت عن جائزة قيمتها 2000 دولار أمريكي, تسلم فوراً للفائزين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين