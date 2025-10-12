شاهد بالفيديو.. الفنان جمال فرفور يرد على تصريحه الشهير “أنا لوحدي إتحاد فنانين” ويؤكد: (الذين وقفوا معي يتعدوا بأصابع اليد)

عاد الفنان السوداني, الشهير جمال فرفور, للظهور على القنوات الفضائية من جديد بعد أزمته الشهيرة التي بدأت بتصريح كلفه الفصل من إتحاد المهن الموسيقية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “فرفور”, عبر برنامج صباح العربية, مع المذيعة المعروفة ريان الظاهر, وزميلاتها داخل الأستوديو.

الفنان المعروف تحدث عن أزمته الأخيرة ورد على تصريحه الشهير الذي أطلقه بعد إيقافه من قبل إتحاد المهن الموسيقية بالسودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن “فرفور”, كان قد قال في تصريح للصحفي أحمد دندش, (أنا لوحدي إيتحاد فنانين), في إشارة لجماهيريته العالية.

وقال الفنان الشهير في رده على هذا التصريح أنه كان يقصد جمهوره الذي وقف معه, كما قدم الشكر للذين دعموه في أزمته قائلاً: (التحية للفنانين والإعلاميين والصحفيين الذي وقفوا معي وهم يتعدوا بأصابع اليد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين