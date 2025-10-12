شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” في تصريحات جديدة: (البورة كعبة شديد لكن القدري يا دوب قاعدين يعرسوا والبعرسني بختو أنا لهلوبة وسأرقص له 13 يوم رقيص عروس لكن ما بتحمل)

عادت الفنانة السودانية, مونيكا روبرت, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحات جديدة أطلقتها خلال بث مباشر لها عبر إحدى صفحاتها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت المطربة الملقبة بحسناء الفن السوداني, رغبتها في الزواج مرة أخرى, وذكرت أن الفتيات في عمرها “يا دوب قاعدين يعرسوا”.

وتابعت “مونيكا”, تصريحاتها المثيرة التي تم نقلها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: (البعرسني بختو أنا لهلوبة وسأرقص له 13 يوم رقيص عروس لكن ما بتحمل الكلام دا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين