نبأ قمر موسى قصة نجاح من معسكر اللجوء إلى التفوق في الشهادة السودانية

عبّرت الطالبة نبأ قمر موسى، من معسكر اللجوء بـ ادري، عن سعادتها الكبيرة بإحرازها نسبة 86% في المساق العلمي ضمن نتيجة امتحان الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة لعام 2024، مؤكدة أن هذا النجاح تحقق بفضل الله ثم بدعم والدتها وأسرتها ومعلميها الذين كان لهم الدور الأكبر في مسيرتها الدراسية.

وقالت نبأ في حديثها: “أحمد الله أولاً على هذا التوفيق، ثم أشكر والدتي وإخوتي وجميع أفراد أسرتي على دعمهم وتشجيعهم المستمر، كما أتوجه بجزيل الشكر لمعلميَّ الذين كان لهم بعد الله الفضل في ما حققته من نجاح.”

وأعربت نبأ عن رغبتها في مواصلة مشوارها الأكاديمي بدراسة الطب، مشيرة إلى أن طموحها هو خدمة مجتمعها . كما وجهت رسالة لزملائها الطلاب الممتحنين في الشهادة السودانية، داعيةً إياهم إلى التركيز في دراستهم والمراجعة المستمرة للدروس، مؤكدة أن الاجتهاد هو طريق النجاح مهما كانت الظروف.

من جانبها، عبّرت أحلام إبراهيم يحيى، والدة الطالبة نبأ، عن بالغ فرحتها بهذا الإنجاز، ووصفت النتيجة بأنها “مشرفة وفخر للأسرة والمعلمين وولاية غرب دارفور “.

وقالت والدة نبأ: “نشكر الله على هذا التوفيق، ونشكر مدرستها وكل المعلمين الذين وقفوا مع أبنائنا وبناتنا رغم الظروف الصعبة. هذه النتيجة هي ثمرة جهد جماعي، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب في السودان، مهما كانت التحديات.”

ويُعد هذا الإنجاز نموذجاً ملهماً لإصرار الطلاب على النجاح رغم صعوبة الأوضاع في مناطق اللجوء، ورسالة أمل بأن الإرادة والطموح قادران على تجاوز كل العقبات.

سونا