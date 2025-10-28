أحد ضباط المليشيا يتبجح بأنه إذا رجعوا إلى الخرطوم فسيحرقونها عن بكرة أبيها

صيحة نذير

قبل خروجي من مناطق المليشيات طفتوا على بعض المدن و القرى فى غرب كردفان و بعض مدن دارفور الشيء الملاحظ هو إستمرار المليشيا في التحشيد و الاستنفار فهي ترسل لجانها للقرى و المدن و الحلال و الدوامر للتبشير بمشروعها و الدعوه إلى إستمرار القتال بحجج تعتبر قوية و مقتنعه بالنسبه للمجتمعات المستهدفه من قبل المليشيا فهي تستخدم كل الوسائل للتحشيد ترغيبا و ترهيبا بل حتى المساجد تستخدمها في الترويج لمشروعها الإماراتي الذى يسعى إلى الهيمنه على السودان و سرقت موارده

و يستخدم إعلامي و ناشطي المليشيا الخطاب العنصري القذر و وصف غيرهم بأبشع الأوصاف حتى يغذوا العنصريه عند أتباعهم و من يستهدفونهم بمشروعهم البغيض بل يتبجح أحد ضباط المليشيا بأنه إذا رجعوا إلى الخرطوم فسيحرقونها عن بكرة أبيها و لن يفرقوا بين مدنى و عسكري فعندهم كل شخص ليس معهم ولا من مجتمعاتهم عدوا وجب قتله و سحله

انا لا الوم الملايش فهى تخوض هذه الحرب كحرب بقاء و تعمل جاهده على تسخير كل شيء لتحقيق نصرها و مشروعها مع علم الكثير من ضباطها و الداعمين لها ببطلان حربها وأنهم ليسوا على حق

اللوم و الشيء الذى جعلني اتعجب و اتحسر وانا اتجول في امدرمان و الخرطوم و غيرها من المناطق أن كثير من المواطنين يعتقد أن الحرب إنتهت وأن الخطر قد زال وأن الملايش قد إنتهت و توقف التحشيد و الاستنفار و الدعوه إلى رد المعتدين حتى السوشال ميديا تجد أن المواضيع الرائجة لا علاقه له بما يدور على الأرض التايم لاين كلو عشه الجبل متشاكلها مع هبه جبره و شريف الفحيل برد على محمد بشير اقسم بالله العظيم لو تعلمون حقد الملايش و تحشيدهم و الغل الذي يملئ صدورهم تجاهكم والله ما نمتوا ولا حتى تهنيتم بأكل و شرب و دونكم الفاشر و قبلها الجنينه و مدنى وغيرها من المناطق لذلك فليستعد الناس فلا سلام و لا أمن ولا رخاء ولا حتى مستقبل لكم و لابنائكم ما دامت هذه المليشيا متواجده هي و جناحها السياسي و عبيدها من الحركات التي باعت الضمير و الدم والأرض والعرض حتى تشارك القاتل السلطه و سأكتب لكم موقفين مروا على و شاهدت واحد من هذه المواقف بعيني و تعاملت معه و الأخرى ذهبت و استمعت إليه من الشخص الذى حصل معه هذا الموقف حتى تعلموا حقيقية الملايش وأنهم ليسوا ببشر

من أحاجي الحرب ( ٢٤٦٢٠ ):

○ كتب: أ. متوكل الكاهلي