ستبقى فاشر السودان والسلطان في ذاكرة الأمة السودانية وتاريخها ومستقبلها عنواناً للجسارة والشجاعة والصمود والكبرياء، وسيلاحق عار جرحها الغائر المجتمع الدولي الذي تفرج على المليشيا المجرمة وهي تحاصر الملايين من أهل الفاشر وتجوِّعهم وتحرمهم من الغذاء والدواء وترميهم بالحمم لتقتل الآلاف منهم بدمٍ بارد قرابة العامين، بوجود قرارين أممين من مجلس الأمن الدولي، وها هي مليشيا القتل والترويع والإرهاب العابر للقارات تتمادى في وحشيتها وتُمعن في قسوتها بإعدام المدنيين الفارين من المدينة المنكوبة رمياً بالرصاص.. بخساسةٍ وجبنٍ ووضاعةٍ تليق بهؤلاء المجرمين المجردين من كل نوازع الرحمة والإنسانية.. قتلة النساء والأطفال والشيوخ باسم الديمقراطية المفترى عليها.. نبتهل للمولى عز وجل أن يغطي على أهل المدينة المنكوبة، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، وييسر نجاتهم من المذابح المروعة التي ارتكبتها وترتكبها المليشيا الإرهابية على رأس كل ثانية في أرض القرآن والسلطان.

مزمل أبو القاسم