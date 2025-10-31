الصحفي حسين خوجلي: ( أبو لولو المهري المجوسي وزيراً للدفاع في سلطة تأسيس)

كتب الصحفي السوداني, الكبير ورئيس تحرير صحيفة ألوان, حسين خوجلي, مقال ساخر قام بنشره على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد جاء مقال الأستاذ حسين خوجلي, الذي نال إعجاب متابعيه بعوان: (الفريق أبو لولو المهري المجوسي وزيراً للدفاع في سلطة تأسيس).
وكتب رئيس تحرير صحيفة ألوان: (إلى المهيب محمد حمدان دقلو, القائد الأممي، وقائد ثورة المهمشين، وفيلسوف العلمانية الجديد، وداعية الديمقراطية والحريات، وخليفة أفريقيا عجما وعربا تواترت الأخبار بأنك قد قررت محاكمة الفريق أبو لولو المهري المجوسي، فكيف لرجل داهية مثلك أن يقع في مثل هذه الخطيئة الاستراتيجية؟ إن أثرت عليك إدانة مجلس الأمن فهو مجلس قد تعود على إدانة الزعماء الوطنيين والقيادات التاريخية فلا تحفل به. وإن حوصرت بفيديوهات القتل والسحل والإبادة للأطفال والنساء والشيوخ والجرحى في الفاشر فهذه مجرد أفلام مفبركة صنعتها الكيزان (بكسر الكاف) ، فهؤلاء السحرة الذين استطاعوا أن يجعلوا منك وأنت لا تحفظ لا جدول الضرب ولا أحرف الأبجدية فريقا وقائدا وفارسا وأثرى رجل في أفريقيا، ورئيسا للجنة الاقتصادية ورئيسا لمفاوضات السلام، ورئيسا قادما للسودان هؤلاء السحرة الذين فعلوا كل هذه المعجزات أتظنهم عاجزون من أن يصنعوا مثل هذا الأفلام والذكاء الصناعي يسد ببرمجياته الآفاق ويجعل من (البعاتي) زعيما شامخا وعاتي.