منوعات

“تحليق منخفض لطائرات مجهولة في سماء الخرطوم”.. توقعات ليلى عبداللطيف الجديدة عن السودان 🇸🇩

2025/11/03
اشتباك الجيش والدعم
حرب السودان
وجه سوداني جديد يظهر من الظل ويقلب الموازين خلال ليلة وضحاها
أصوات التكبير تختلط بأصوات الانفجارات في ليلة التحول الكبير
راية غير متوقعة تُرفع في إحدى المدن السودانية الكبرى وتثير حيرة العالم
سقوط مفاجئ لاسم كان لا يُمس والأنظار تتجه إلى الغرب السوداني
تحليق منخفض لطائرات مجهولة في سماء الخرطوم قبل حدث كبير
الساعة السودانية تقترب من الصفر وبعدها يتبدل كل شي
شخصية نسائية مؤثرة تتصدر المشهد السوداني وتدعو لمرحلة جديدة.
رصد – “النيلين”

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2025/11/03