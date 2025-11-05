الشفشافة في السوق المركزي – الخرطوم

• شكا تجار وأصحاب المحلات في السوق المركزي (النفق) من تكرار حوادث النهب والابتزاز خلال الفترة المسائية، وسط غياب تام لأي تحرك من سلطات ولاية الخرطوم لوضع حد لهذه الظاهرة التي تعيق جهود عودة الحياة الطبيعية للمنطقة.

• ويقول التجار إن محلية الخرطوم تجيد تحصيل الرسوم والأتاوات، لكنها تعجز عن حماية من تتحصل منهم المال، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، حيث لجأ بعضهم إلى الاقتراض لإعمار محلاتهم والبدء من جديد في كسب رزقهم.

• وتساءل المواطنون بمرارة:

• هل تعجز ولاية الخرطوم عن إنشاء ارتكاز أمني ثابت لحماية منطقة حيوية مثل السوق المركزي … ؟

• وأكد شهود عيان أن حوادث النهب والابتزاز تقع أمام الجميع، بعضها يتم في مكاتب وهمية، في مشهد مؤسف يختصر حجم الإهمال الأمني المتعمد .

Basher Yagoub