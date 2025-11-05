مذيع (الجزيرة) أحمد طه المختص بالشأن السوداني وطبيعة تركيبته الذهنية السطحية

مذيع (الجزيرة) أحمد طه المختص بالشأن السوداني وبطبيعة تركيبته الذهنية السطحية، وبنيته النفسية السجالية، وانحيازاته المسبقة يبدو بوضوح أنه غير مؤهل لتوجيه دفة حواراته نحو التحليل الاستراتيجي أو الإثراء المعرفي المفاهيمي الذي يعين على تفكيك بنية الصراع أو قراءة مآلاته على نحو شمولي عميق بعيداً عن طريقة خيارات (من يربح المليون)؛ فغرق واستغرق في مستنقع آسن من الجدل العقيم، والمماحكات اللئيمة ذات الحمولة الموجهة التي يراهن على تمريرها تحت زخم المفاجأة وبريق الجدة – على الأقل على مستوى ما – أحياناً، مع محاولة التغييب الذهني للطرف المستهدف. مشكلته المستجدة اجتماع حشف المحتوى مع زيادة كيلة الرتابة والملل بعد استنفاد ما في كنانته من ذخيرة حجج وسرديات أصدقائه القحاطة، ومغالطاتهم المنطقية سيئة الحبكة، فلم يعد أمامه سوى إعادة استخدام (الفارغة) وتدوير النفايات.

Zuhair Abdulfattah Babiker