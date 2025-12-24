رأي ومقالات
دحين يا أخوانا انتو بجدية بتناقشوا المبرراتية والقحاطة في انه ده عيب وغلط؟
في حوار مع إحدى الفنانات قامت المذيعة سألتها إيه كان أصعب مشهد بالنسبة ليك في الفيلم؟
قالت ليها مشهد الغطس في البيسين (حوض السباحة) .
قامت المذيعة قالت ليها فعلا المشهد كان جريء حبتين والمايوه صغير أوي والمخرج ركز على حتت معينة.
الممثلة قالت ليها مش دي المشكلة خالص ، الفكرة أنا كنت صايمة عشان الدنيا رمضان والفيلم لازم يلحق العيد فالتصوير مينفعش يتأجل وخفت لما أغطس في البيسين المية تدخل في بوءي وأفطر وربنا يزعل مني🤦🏽♂️
طبعا ما حيشوفوه .. هو زول رضى انه يكون قحاطي – وليس بعد القحطنة ذنب – ما قادر يشوف المؤامرة دي كلها برغم وضوحها الشديد وانه بلدنا كلها بتتملص مننا دايرو يشوف ملصة سروال؟
لؤي المستشار