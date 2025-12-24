في حوار مع إحدى الفنانات قامت المذيعة سألتها إيه كان أصعب مشهد بالنسبة ليك في الفيلم؟

قالت ليها مشهد الغطس في البيسين (حوض السباحة) .

قامت المذيعة قالت ليها فعلا المشهد كان جريء حبتين والمايوه صغير أوي والمخرج ركز على حتت معينة.

الممثلة قالت ليها مش دي المشكلة خالص ، الفكرة أنا كنت صايمة عشان الدنيا رمضان والفيلم لازم يلحق العيد فالتصوير مينفعش يتأجل وخفت لما أغطس في البيسين المية تدخل في بوءي وأفطر وربنا يزعل مني🤦🏽‍♂️

دحين يا أخوانا انتو بجدية بتناقشوا المبرراتية والقحاطة في انه ده عيب وغلط؟ .. طبعا ما حيشوفوه .. هو زول رضى انه يكون قحاطي – وليس بعد القحطنة ذنب – ما قادر يشوف المؤامرة دي كلها برغم وضوحها الشديد وانه بلدنا كلها بتتملص مننا دايرو يشوف ملصة سروال؟



لؤي المستشار