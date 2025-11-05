أعراض الفيروس المخلوى التنفسى.. العلاج وطرق الوقاية

الفيروس المخلوي التنفسي من أكثر الفيروسات شيوعًا التي تصيب الجهاز التنفسي، خاصة لدى الرضع والأطفال وكبار السن، ورغم أنه يسبب أعراضًا خفيفة تشبه نزلات البرد لدى معظم الأشخاص، إلا أنه قد يؤدي أحيانًا إلى صعوبة شديدة في التنفس، وقد يتطلب دخول المستشفى في الحالات الخطيرة، في هذا التقرير، نستعرض أعراض الفيروس المخلوي التنفسي وطرق علاجه والوقاية منه وفقًا لموقع “كليفيلاند كلينك” الطبي.

ما هو الفيروس المخلوي التنفسي؟

الفيروس المخلوي التنفسي هو عدوى تصيب الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وتنتشر بسرعة بين الأطفال والبالغين.

توضح الدكتورة كريستين باريت أن معظم الأشخاص يصابون بالفيروس لأول مرة قبل بلوغهم عامين، لكن المناعة التي تتكون بعد الإصابة تكون قصيرة الأمد، ما يجعل العدوى المتكررة ممكنة في أي مرحلة عمرية.

ويصاب الأطفال بالفيروس بوتيرة أعلى بسبب ضعف جهازهم المناعي وضيق مجاريهم الهوائية، مما يجعلهم أكثر عرضة لتطور العدوى إلى التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

تتشابه أعراض الفيروس المخلوي التنفسي مع أعراض نزلات البرد، لكنها قد تتطور لتصبح أكثر خطورة، خاصة لدى الأطفال وكبار السن وتشمل الأعراض الشائعة:

-سعال مستمر

– صعوبة التنفس أو ضيق في الصدر

– سيلان أو انسداد الأنف

– عطس متكرر

– التهاب الحلق

– حمى

-صداع وتعب عام

-فقدان الشهية

-في الرضع: توقف مؤقت في التنفس، أو صعوبة في الرضاعة

ينصح الأطباء بضرورة مراجعة الطبيب فورًا إذا ظهرت أعراض حادة، مثل زرقة الجلد أو الأظافر، أو صوت صفير أثناء التنفس، أو انكماش الصدر أثناء الشهيق.

أسباب الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

ينتقل الفيروس بسهولة من شخص لآخر عبر:

-الرذاذ المتطايرأثناء السعال أو العطس.

-الملامسة المباشرة لشخص مصاب.

-لمس الأسطح الملوثة مثل الألعاب أو الهواتف أو مقابض الأبواب.

يظل الفيروس مُعديًا لمدة تتراوح بين 3 و8 أيام، ويمكنه البقاء على الأسطح الصلبة لساعات طويلة. وقد يظل بعض الأشخاص ناقلين للعدوى حتى بعد اختفاء الأعراض.

علاج الفيروس المخلوي التنفسي

لا يوجد علاج محدد للفيروس المخلوي التنفسي، لكن يمكن السيطرة على الأعراض من خلال:

-الحصول على راحة كافية.

-شرب السوائل لتجنب الجفاف.

– استخدام مرطب هواء بارد لتسهيل التنفس.

-تناول خافضات الحرارة

-في الحالات الشديدة، قد يتطلب الأمر العلاج بالأكسجين أو الدخول إلى المستشفى لتلقي دعم تنفسي أو سوائل وريدية.

الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي

يؤكد الخبراء أن الوقاية هي أفضل وسيلة للحماية من العدوى وتشمل الإجراءات الوقائية:

-غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بانتظام.

-تجنب الأماكن المزدحمة خلال موسم البرد والأنفلونزا.

-تطهير الأسطح التي تُلمس باستمرار.

-عزل الأطفال المرضى عن الأصحاء.

-حصول بعض الفئات مثل الرضع وكبار السن على لقاحات وأجسام مضادة خاصة تقلل خطر الإصابة.

كما يُوصى النساء الحوامل وبعض البالغين فوق 60 عامًا باستشارة الطبيب حول اللقاحات الوقائية ضد الفيروس المخلوي التنفسي.

