من حكاوي الجنجويد

من مواجع الحرب ( ٢٥١٢١ ):

○ أ. متوكل الكاهلي

حكاوي الجنجويد الموقف الثالث

كنت اتجول بالقرب من (الكونكا) دلالات العربات سابقاً في زمن الملايش جعلوا من المنطقه التي تقع جنوب مصنع مكيفات الواحه سوق للنحاس و الوقود المهم جئت ابحث عن مكانيكي في الكونكا اعرفه منذ بداية الحرب و بعد جهد وبحث وجدت الرجل الذي ابحث عنه سلمت عليه و أثناء الحديث معه حدثني عن بعض الأفعال التي يقوم بها أفراد الجنجويد و قال لي (ناسكم) فعلوا فعل قبيح في الميناء البري قلت له ماذا فعلوا صمت قليل و كادات أن تنهمر دموعه قال لي يوجد صديق له لم يخرج من الخرطوم رغم الحرب و إنعدام الاكل و الشرب هو و أخته و بناتها يسكن بالقرب من الميناء البري هجمت الملايش على الشقه التي يسكنها هو و أخته و بناتها الأيتام بدافع السرقه دخلوا ولم يجدوا ما يسرقونه لأن من سبقهم لم يترك شئ حاول الرجل المسكين منعهم لم يستطيع خصوصاً عندما حاول أحدهم التحرش بالفتيات و عندما حاولت الأم منعهم كذلك أطلقوا الرصاص داخل الشقه

اصابة رصاصه خالهم في قدمه اليسرى و أمروا أحدهم أن ينزله إلى الطابق الأرضي بعد إصابته كانوا كما يقول (المكانيكي) سكارى و غير واعين وذلك لأن الجنجويد في الفتره الاخيره أصبحوا يتعاطون الحبوب المخدرة و المشروبات الكحولية المستوردة من جنوب السودان و تشاد و ليبيا بصوره كبيره

تحرشو بالفتيات و والدتهم وقام قائد المجموعه باغتصاب إحدى الفتيات قد يتسائل البعض كيف يفعل الجنجويد ذلك و ينظر بعضهم إلى بعض و لا يستحيوا من بعض اقول لك إقرأ ما قاله عبد العزيز بركه ساكن و كيف وصفهم حينها لن تتعجب ولن تقول كيف يمتلكون هذه الجرأه قال أحد أفراد الملايش ممن كان يغتصب لاتباعه احضروا الرجل الذي يدعي بأنه خالهم احضروه و أجبره على مشاهدة ما يفعلونه من أفعال اقولها بكل صدق حتى اليهود لم يفعلوا ذلك في غزه هذا الموقف هزني جدا و أخبرني الرجل أن صديقه و الفتاة في مستشفى الفؤاد شرق الميناء البري كانت تعمل في ذلك الوقت تركت ما جئت من أجله و توجهت إلى المستشفى بعد أن أخذت بيانات الرجل من صديقه المكنيكي ذهبت وانا استحي من نفسي و قبل أن أصل المستشفى خلعت الزي العسكري الخاص بالملايش

دخلت إلى المستشفى وانا اسأل نفسي كيف سارد على هذا المسكين إذا خاطبني بمصطلح ناسكم في اشاره إلي والي الملايش وأننا شيء واحد

دخلت المستشفى و سألت عن رجل مصاب بطلق ناري في قدمه اليسرى و معه فتيات تعرضت اثنين منهم للاغتصاب و الاعتداء الجنسي دلني ممرض عليهم دخلت و سلمت على الرجل و كدت أن انهار أمامه و كنت ادافع دموعي حتى لا تنزل فقد فضحتني كثيرا في مواقف مشابهه سألته ما الذي حدث أخبرني بأن متفلتين مصطلح ( يستخدمه المواطن المغلوب على أمره عندما يعتدي عليه ملايش الجنحويد ولا يمكن أن يقول اعتدى على الدعم السريع) دخلو عليه و اعتدوا عليه و حالوا سرقت ما تبقى في المنزل وأنه اعترض عليهم فأطلق عليه أحدهم النار

تجنب الحديث عن ما حدث لبنات أخته ولكن نبرته و عبرته و دموعه قالت كل شيء قلت له ماذا سيحدث الان و هل سترجع إلى شقتك قال هو فقط يحتاج أن يسافر هو و أسرته كما قال و قال لي هل يمكنك أن تساعدني أو تعرف من يساعدني على السفر و يخرجنا من الخرطوم استأذنته بأني سوف أعود بعد العصر فلم أقوى على الحديث معه خرجت اتجول في الطرقات والعبره تخنقني و كانت الملايش منتشره آنذاك في الخرطوم بصوره كبيره حتى أصابني اليأس و قلت في نفسي الانتصار على هؤلاء الاوباش أمر صعب المنال

رجعت إليه و أخبرته هل تقوى انت و اهلك على السفر قال نعم نتحمل مشقة السفر فقط نريد الخروج من الخرطوم

ذهبت إلى شرق النيل شارع واحد كانت تأتي الباصات من شندي و غيرها لتقوم بإجلاء من أراد الخروج من الخرطوم حجزت له و لأسرته وفي اليوم المحدد جئتهم بالسياره و انا ارتدى ذلك الزي الذي ارتبط بالقتل و الدمار و النهب و الاغتصاب وكل ما هو قبيح فصرخت إحدى الفتيات وقالت لن اركب مع (دعامي) ترجتها أمها و خالها وبعد جهد و (تحانيس) وافقت و سافروا إلى شندي كانت أسهل طريقه و أقرب منطقه لم اسرد باقي التفاصيل

بالتفصيل لأسباب لأن إحدى الضحايا لا تزال على تواصل معي و استشرتها في كتابة هذه المنشور و اذكر أنني قلت لهم مجتمعين قبل صعودهم إلى البص أن الحق منصور و عندما خرجت الملايش مدحوره مخذوله من الخرطوم ارسلت لي بأن الحق انتصر قلت لها سينتصر في كل السودان

جنجويد ملاعين لا صالح الله فينا من يصالحهم

بل بس

دراعه للأدب والطاعه

