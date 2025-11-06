قاطعوا جنوب السودان في ظل حكم سلفاكير

▪️أي زيارة للمستشار الأمني لسلفاكير #عتوت_قلواك يجب تخفيض استقباله بمدير المراسم، وثم تركه للقاء وكيل وزارة النفط، ويجب أن يرجع خالي الوفاض بلا أي نتيجة وتحقيق سقف عالي للتعامل مع ملف الجنوب، مع #ترحيل_كل_الجنوبيين بدون استثناء، نقطة ضعف حكومة سلفاكير هي ترحيل الجنوبيين من الشمال، “نقطة ضعف غريبة لكنها الحقيقة”.

_________

▪️نظام جوبا لا يستاهل إلا العكاز وصرّة الوجه، أغلب الآذى جاءنا من نظام جنوب السودان ومن مرتزقيه الذين يقاتلون يجانب المليشيا ومن شعب الجنوب المنتشر في ولايات السودان حيث كانوا أكثر حقدًا على السودانيين.

▪️الجنوب فاتح كل حدوده الطويلة لصالح المليشيا بل أراضيه للتدريب ومطاراته مفتوحة لدعم المليشيا وحركة الحلو، لا يعرفون حسن الجوار ولا المصالح المشتركة بين الشعوب، وبغبائهم ساعدوا المليشيا في استهداف خطوط النفط وفرحوا بذلك ولكن ارتد عليهم هذا الفرح بمنع مرور نفطهم عبر أراضي السودان.

▪️يجب التعامل بالمثل مع هذه الجوقة الحاكمة وتأديبها بالخنق الاقتصادي لتأتي صاغرة، كذلك ترحيل كل الجنوبيين الذين يتواجدون بالشمال ومراجعة #الرقم_الوطني فكل رقم وطني منح لأي جنوبي من 2023م يتم ترحيله فورًا دون استثناء وان كان من #منطقة_أبيي يجب ترحيله، لا تهاون في أمن البلاد.

😎😎



#جنداوي