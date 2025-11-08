بحسب سيرته الذاتية: فإن علي (ابن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق للسودان ورئيس تنظيم صمود) عمل سابقاً (في الفترة من يناير 2020 وحتى مارس 2023) لدى شركة GSSG الإماراتية.. وهي الشركة المشبوهة ذاتها التي كشف تقرير منظمة سنتري The Sentry أنها تقوم بتجنيد المرتزقة الكولومبيين..

وأنها ذات صلة بالشيخ منصور بن زايد وأن المرتزقة الذين جنّدتهم الشركة تم نقلهم إلى السودان للقتال مع المليشيا في دارفور وذكرت إحدى الفضائيات الكولومبية أن الشركة تدفع حوالي 3 آلاف دولار شهرياً لكل مرتزق وأن عدداً من المرتزقة الذين جندتهم الشركة لقوا حتفهم في الفاشر.

مزمل أبو القاسم