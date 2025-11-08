💢الإمارات الخصمُ والحكمُ..

المليشي خالد سلك قال أن الكرة أصبحت الآن في ملعب الجيش ، والجيش لن يجلس للتفاوض مع مليشيا تعودت على إختراق الهدن وأستغلالها لإرتكاب المجازر..

الجيش لن يستهتر بشعبه ويضعه فأراً للتجارب التي تخضع لمزاج المليشيا..

خالد سلك يريد أن يصور المليشيا (بأنها جنحت للسلم) وهي التي لم تترك باباً للشر والخراب إلا طرقته..

المليشيا المجرمة لاتملك من أمر نفسها شيئاً وهي التي إختارت قرار الحرب لكنها لاتملك قرار إيقافها لأن الخيوط لم تعد في يدها..

الذي يجب أن يكون مفهوماً أن الحل السياسي لهذه الحرب لن يتأتى إطلاقاً طالما الامارات تجلس في مقعد الوساطة وهي الطرف الأصيل في الحرب..

فهل يجرؤ خالد وشلته أن يطرحوا هذا الخيار ، في كل الأحوال الشعب السوداني حدد وجهته فكما خيرته قحت من قبل أما الإطاري او الحرب فأنه إختار اما (بل) المليشيا أو (حلها)..

#ام_وضاح