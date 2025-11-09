هي دي الفكرة بالمناسبة؛

بمجرّد استحواذهم على الفاشر وبالتالي إقليم دارفور قافل، هم وكفيلهم بقوا يتكلّموا عن وقف الحرب، نظام كلّ زول يلزم حدوده؛

وبعد كدا يطلّعوا الجيش هو الحريص على الحرب وهم حريصين على السلام؛

والقحاحيط يكاكوا في الميديا، زي ما ح نشوف خلال الأيّام الجاية.

عموماً الحرب دي امتحان ثلاثي؛

واحد في الحرب نفسها؛

وواحد في الإرهاب البتمارسه الميليشيا؛

وواحد في التعامل مع محيط منحاز، وأولياء للعدو في الداخل والخارج ما عندهم أيّ ضوابط أخلاقيّة، مستعدّين يعملوا أيّ حاجة تخطر على بالك أو تصعب على خيالك.

لــــــــــــكـــــــــــن؛

تظل قناعتي بأنّ الدعم السريع باطل محض؛

امتحان للناس، بنتهي بعد ينتهي غرضه؛

إنّ الباطل كان زهوقاً!

Abdalla Gafar