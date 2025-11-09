شاهد بالصورة والفيديو.. “البرهان” يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)

حظي مقطع فيديو متداول لرئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي تصدر “الترند” بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاركات وتفاعل عبر السوشيال ميديا, ظهر فيه قائد الجيش وهو يواسي سيدة نازحة.

“البرهان” ظهر متأثراً أثناء مواساته السيدة التي نزحت إلى الولاية الشمالية, هاربة من موطنها بإقليم دارفور الذي سيطرت عليها مليشيا الدعم السريع, وارتكبت فيه مجازر بحق المواطنين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تفاعل الجمهور مع تعاطف رئيس مجلس السيادة مع السيدة, حيث كتب أحدهم معليقاً: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط).

محمد عثمان _ النيلين