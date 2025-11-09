شاهد بالصور.. “سيدا” و”أمير القلوب” يخطفان الأضواء على مواقع التواصل السودانية والمصرية بلقطة جميلة والجمهور: (أفضل من أنجبتهم الكرة العربية)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ومصر, صورة حديثة لإثنين من أساطير كرة القدم السودانية, والمصرية, والمحللين بقنوات بي ان سبورت.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة جمعت بين أسطورة الكرة السودانية, هيثم مصطفى, الملقب بالبرنس, وبين أسطورة الكرة المصرية, محمد أبو تريكة, الملقب في بلده بأمير القلوب, إضافة للمعلق الرياضي السوداني, سوار الدهب.

وظهر سيدا, وتريكة, وهما يتبادلان الضحكات في لقطة جميلة ومعبرة, وسط تعليقات متغزلة في النجمين من قبل جمهور مواقع التواصل الذي كتب: (أفضل من أنجبتهم الكرة العربية).

ياسين الشيخ _ النيلين