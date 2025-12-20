ملك الأردن يمنح الجنسية الأردنية للمدرب المغربي جمال السلامي

قرر ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين منح المدرب المغربي جمال السلامي الجنسية الأردنية تقديراً لما قدّمه لكرة القدم الأردنية –حسب موقع “بين سبورتس”.

وقال المغربي جمال سلامي، مدرب منتخب الأردن لكرة القدم، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهائي كأس العرب قطر 2025، يوم الخميس، إن الملك عبدالله الثاني يتجه لمنحه الجنسية الأردنية تقديرا لمساهماته، وذلك عقب حلول المنتخب وصيفا في كأس العرب الخميس في الدوحة

وفي مؤتمر صحفي بعد الخسارة أمام منتخب بلاده المغرب 3-2 بعد التمديد في المباراة النهائية على استاد لوسيل في الدوحة، أوضح سلامي: “أخبرني سمو ولي العهد أن جلالة الملك، والده، طلب منه مباشرة أن أحصل على الجنسية الأردنية”.

الشرق القطرية