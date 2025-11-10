شاهد بالفيديو.. من أعلى المنبر.. شيخ “الجنجويد” يفاجئ الجميع ويطلب من قائده “حميدتي” أن يزوجه من المذيعة تسابيح خاطر وساخرون: (متعودين على الشفشفة ومبروك يا سبوحة)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, اليوم الاثنين بمقطع فيديو لأحد أئمة المساجد بمناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأ الشيخ الجميع بطلب قدمه من أعلى المنبر, لقائده محمد حمدان دقلو, مؤكداً تواجده بساحة القتال الآن.

الشيخ “الدعامي”, طلب من “حميدتي”, أن يتقدم له بطلب للزواج من المذيعة الحسناء تسابيح مبارك خاطر, وفوضه لهذا الأمر باعتباره ولي أمرهم.

ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد طلب الشيخ من قائده “حميدتي”, أن ينظر لطلبه بعين الاعتبار, موضحاً له أنه لم يطلب مال أو سيارات كما يفعل البعض.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي من جانبه قابل حديث شيخ الجنجويد, بتعليقات ساخرة أبرزها تعليق أحدهم قال فيه: (أصلكم متعودين على الشفشفة), وتعليق آخر: (مبروك سبوحة).

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن مذيعة سكاي نيوز عربية تسابيح خاطر, متزوجة من إبراهيم الميرغني, وزير الإعلام بحكومة “تأسيس”, وكانت قد زارت مدينة الفاشر أمس وسط اهتمام كبير من إعلام المليشيا.

محمد عثمان _ النيلين