لم يحدث في تاريخ دارفور أن تجرأت سودانية أن تطأ أرض دارفور وهي حاسرة الرأس

■ من هوانها علي الدنيا والناس أن هذه المليشي المتشيخ لايعرف عن خبرها شيئاً .. ولايعرف إن كانت متزوجة أم لا !!

■ ومن هوان هذا الزمان أن أمثاله ومثيلاتها من الرجرجة والطارئين علي الدنيا والناس يصعدون المنابر ويلوثون المشهد البصري والسمعي بظهورهم البلاستيكي علي الشاشات !!

■ إعتذار هذا المتشيخ عن جلطته دليل آخر علي أبيقورية مسرح الجنجويد بكل دلالات الكلمة ومعناها ..



■ لا تعلم شمطاء زمانها أنه لم يحدث في تاريخ دارفور القريب والبعيد أن تجرأت إمرأة سودانية ( بت بلد) أن تطأ أرض دارفور وهي حاسرة الرأس .. لكنها فعلت ..

■ حقاً .. إن لم تستح .. فأفعل ماتشاء .. ومن شابه مليشيات التمرد في أخلاقه وأفعاله فما ظلم ..

عبد الماجد عبد الحميد